Masterchef+ ao vivo hoje, 22/11: onde assistir, horário e receita

A Band exibe hoje, terça-feira, 22 de novembro, o segundo episódio do reality culinário exclusivo para cozinheiros amadores na faixa etária entre 60 e 80 anos de idade, o MasterChef+. Após a etapa seletiva, que ocorreu na semana anterior, apenas 8 participantes irão encarar a disputa gastronômica.



A memória afetiva, as receitas de família e todo o conhecimento acumulado ao longo da vida dos idosos vão dar o tom da nova programação. O MasterChef+ será apresentado por Ana Paula Padrão e terá como jurados os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.



Diego ganha final e é o campeão do MasterChef Profissionais 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

MasterChef+: onde assistir ao vivo na TV e online e horário



O MasterChef+ é exibido no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além da TV aberta, o programa também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, às 18 horas e 20 minutos, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube. Nele, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.



MasterChef+: como vai ser o episódio de hoje, dia 22/11?

Esse será o 2º episódio da temporada MasterChef+ 2022. Repleto de emoções, o talent show levanta o debate sobre o eterismo e mostra que para realizar um sonho e mudar de vida não existe faixa etária.

No primeiro desafio da noite, os 8 cozinheiros amadores terão de fazer um prato tradicional com camarão. Entre as opções estão camarão na moranga, estrogonofe, empada, camarão à provençal, risoto, bobó, moqueca e escondidinho de camarão.

Para definir quem irá preparar cada versão, Ana Paula Padrão comanda pela primeira vez o Bingo MasterChef. Os jurados analisarão desde a limpeza do animal até a escolha dos ingredientes e o passo a passo para elaborar a iguaria.

Após a finalização do tempo da prova, o trio de chefes formado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, escolherão os melhores cozinheiros, que irão garantir uma vaga no mezanino e mais uma semana no jogo.

Os donos dos piores partos seguem para a prova de eliminação, que consiste no preparo de bolos tradicionais da confeitaria brasileira, como fubá com goiabada, abacaxi com coco, floresta negra, ameixa com doce de leite, banana com caramelo e morango com chantilly.

O vencedor do desafio anterior terá a importante missão de escolher qual bolo cada um irá preparar. Após o fim do tempo da prova, os chefs definem quem será o primeiro eliminado do talent show.

MasterChef+: quem são os 8 participantes?

Confira abaixo o perfil dos participantes da 1º temporada do MasterChef+.

Astro, 80 anos, Caraguatatuba (SP)

Com um jeito simpático e galanteador, costuma cozinhar para a esposa e enviar fotos dos pratos para fazê-la almoçar em casa no intervalo do trabalho. Diz que conquistou o amor de sua vida pelo estômago e promete agradar os jurados - em especial a chef Helena Rizzo - com seus poemas e seu tempero especial.

Beth, 70 anos,São João do Almeida (MG)

É uma mineira de comida afetuosa, que vai arrancar risadas no MasterChef+ contando suas histórias de vida. Dona de uma pousada, adora conversar e faz um verdadeiro show para os hóspedes. Anda sempre com o São Benedito (o santo cozinheiro) no bolso para não errar as receitas.

Glaci, 63 anos, Curitiba (PR)

Psicóloga aposentada, mora no litoral do Paraná e chegou a administrar o bar do filho. Além de ser faixa preta, adora viajar para estudar gastronomia, que sempre foi sua grande paixão. Disciplinada e cheia de energia, não tem medo de se arriscar em coisas novas e deseja colocar em ação todo seu repertório para vencer o programa.

Helena, 67 anos, Araguari (MG)

Criada na roça de Araguari, começou a cozinhar ainda na infância, pois era muito arteira e a mãe acreditava que isso poderia colocar juízo na cabeça da filha. Cresceu, aprendeu muito sobre as tradições da culinária caipira e foi morar com uma família de libaneses, onde agregou receitas árabes ao seu repertório.

Nadja, 62 anos, Maceió (AL)

Muito animada, gosta de cantar enquanto encara as panelas e dá preferência para comidas simples, com muito sabor. Na sua visão, cozinhar é um ato de amor. Muito esforçada, é licenciada em Química e começou o curso de Direito com 52 anos só para aprender sobre leis, seus direitos e deveres.

Ney, 60 anos, Belém (PA)

Tem um espírito inquieto. Já estudou Educação Física, foi radialista, apresentador e, ultimamente, considera-se um homem em desconstrução. Orgulhoso de sua terra, gosta de cozinhar com elementos da culinária amazônica e paraense e não tem dúvidas de que toda sua bagagem vai guiá-lo.

Pietro, 70 anos, Itália

Nascido na Itália, chega decidido a entrar no MasterChef+ para representar essa cozinha que agrada multidões ao redor do mundo todo. Mas, engana-se quem acha que só de massa vive o cozinheiro. Viajado e estudioso, se aposentou após a pandemia e foi conhecer a gastronomia de outros países.

Sérgio, 61 anos, São Paulo (SP)

Só depois de construir uma carreira bem-sucedida resolveu se dedicar à culinária, quando já tinha seus 40 anos. Casado com um confeiteiro de mão cheia e descendente de italianos, garante que sua construção de sabores somada à sua intuição é o passaporte perfeito para chegar à final.

MASTERCHEF+ 2022: CONFIRA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Sobre o assunto Eliana 50 anos: relembre programas marcantes da apresentadora

Koo: conheça a rede social que viralizou após boato de fim do Twitter

"Mini Jacquin" viraliza após ganhar mêsversário com tema MasterChef

Tags