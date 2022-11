Koo: conheça a rede social que viralizou após boato de fim do Twitter

Desde que o billionário Ellon Musk comprou o Twitter, uma série de decisões têm preocupado os usuários da rede social. De acordo com a BBC, os funcionários da empresa receberam um comunicado na última quinta, 17, que anunciava um fechamento temporário nos escritórios. A informação levou os internautas a acreditarem que o Twitter poderia sair do ar. Com isso, um aplicativo com recursos semelhantes, chamado Koo, chamou atenção na internet e conquistou novos usuários.

Criada em 2020 na Índia, a rede social Koo já alcançou mais de 100 países e soma mais de 50 milhões de downloads. Na Play Store, o aplicativo tem avaliação de 4,7 estrelas, enquanto o Twitter possui 4,3. A logo é semelhante. Enquanto o Twitter tem como símbolo um pássaro azul, o app Koo tem como logo um pássaro amarelo.

Limite de 500 caracteres em cada publicação, aba de "explorar" e Trending Topics são alguns dos recursos oferecidos pela plataforma, o que a torna semelhante ao Twitter. Mas também há recursos diferentes. Por exemplo, é possível fazer uma publicação em diferentes idiomas simultaneamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas o que tem chamado atenção dos internautas brasileiros é semelhança do nome da rede social com uma certa palavra usada coloquialmente para se referir ao ânus. Após a repercussão no Brasil, o perfil oficial da Koo no Twitter explicou a origem do nome. "Para nossos amigos no Brasil. Koo é o som desse pássaro amarelo fofo. Não é o que vocês estão pensando", escreveu.

To our friends in Brazil!



Koo is the sound of this cute yellow bird. Not what you think — Koo (@kooindia) November 18, 2022

A empresa chegou a fazer uma enquete em português perguntando aos brasileiros se eles gostariam que o aplicativo mudasse o nome. Até o momento, a maioria dos votos pedia para que o nome atual fosse mantido.

Por enquanto, o aplicativo não possui suporte para o idioma português, mas diversos usuários brasileiros do Twitter, incluindo famosos, como o streamer Casimiro, já criaram sua conta no possível substituto do Twitter.

Confira a repercussão:

- de onde você tirou essa informação?

- do Koo — zyell (@thomazyell) November 18, 2022

antigamente xingávamos muito no twitter.

agora, vamos meter o pau no koo. — Leila Germano (@LeilaGermano) November 18, 2022

cada tweet que passa na timeline fazendo piadinha com o koo eu fico assim pic.twitter.com/v9FDEtxeW6 — paiva (@paiva) November 18, 2022

Confirmando boatos, Sasha Meneghel não tem koo: pic.twitter.com/sqbAI8YBp3 — Berk (@CaioBerkley) November 18, 2022

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.



Tags