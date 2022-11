Eliana 50 anos: relembre programas marcantes da apresentadora

Eliana Michaelichen Bezerra, ou simplesmente Eliana, comemora nesta terça-feira, 22, seu aniversário de 50 anos. A apresentadora, há 16 anos, é a única mulher a conduzir um programa de auditório aos domingos.

Também mãe, empresária e cantora, Eliana foi vice campeã em audiência em 2021 com seu programa no SBT. Além do trabalho atual, a loira já atuou em mais de 10 programas de TV, incluindo programação destinada a crianças e games show.

Relembre alguns programas apresentados por Eliana:

Bom Dia & Cia (1993)

Em 2 de agosto de 1993, o programa “Bom Dia & Cia” estreou às 9h15min da manhã no SBT, com apresentação de Eliana, cujo último trabalho na TV havia sido a "Sessão Desenho" na mesma emissora. Sem plateia, a programação era voltada para os telespectadores e, quase sempre, era encerrada com a apresentadora tomando um café da manhã com alguma personalidade do universo infantil.

Em 1994, o programa foi atualizado e Eliana passou a interagir com bonecos, um deles era o monstrinho roxo Melocoton, que se tornou famoso por gostar de “comidas e abraços”. Em 12 de maio de 1997, o "Bom Dia & Cia" passou a se chamar “Eliana & Cia” a pedido do proprietário do SBT, Silvio Santos.

Eliana & Alegria (1998)

Em 1998, Eliana estreou na Record TV em 12 de outubro de 1998 com o programa infantil “Eliana & Alegria”, na faixa das 9 horas da manhã. Em 2002, no último ano de transmissão, a programação foi reformulada e passou a ser pela tarde.

Na primeira fase, a apresentadora conversava com os monstrinhos do cenário ao passar por uma passagem secreta: Chiquinho, Nhoc, Vovô Alegria e Bebê Alegria, e a família Alegria. Na segunda fase, Eliana possuía uma plateia com cerca de 50 crianças, que participavam de dinâmicas no palco.

TV Animal (1996)

"TV Animal" foi um programa de auditório do SBT, exibido entre 1988 e 1992, e entre 1995 e 1996. A transmissão focava na preservação da fauna e explorava o mundo animal com reportagens, curiosidades, competição de bichos e brincadeiras com famosos.

Eliana foi a terceira e última apresentadora do "TV Animal", em 2006, sendo antecedida por Gugu Liberato e Angélica.

Eliana no Parque (2003)

“Eliana no Parque” foi um programa foi um game show da Record TV, focado na audiência infanto-juvenil dos domingos. Sua estreia foi em 1999, e era uma reformulação do “Eliana & Alegria”, que durou quatro anos e sofreu crise de audiência na reta final.

Programa Eliana (2005)

O "Programa Eliana", atual trabalho da apresentadora, estreou no dia 30 de agosto de 2009, com a saída dela da Record TV para seu retorno ao SBT. Sempre durante as tardes de domingo e com a presença de auditório, Eliana recebe diversos convidados para compor a programação. Entre eles, o biólogo Richard Rasmussen, e a drag queen Dimmy Kieer, que foram marcantes nos primeiros anos do programa.

Nos anos que decorreram do programa, muitos quadros foram acrescentados e renovados de acordo com a audiência do programa, com apropriação de sucessos da internet.

