Enquete MasterChef 2021: quem deve ganhar o reality culinário?

A grande final do MasterChef Brasil 2021 será exibido hoje, terça, 14 de dezembro (14/12), na Band. Vote na enquete: quem deve ganhar o reality? Isabella Scherer, Eduardo Prado ou Kelyn Kuhn?

A oitava temporada do MasterChef Brasil se encerra hoje, terça-feira, 14 de dezembro, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), na Band. Na grande final, apenas os três cozinheiros - Eduardo, Isabella e Kelyn - disputarão o troféu do melhor cozinheiro amador do País, além do prêmio em dinheiro de R$ 250 mil reais e uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu, em Paris.

Enquete MasterChef 2021: quem deve ganhar o reality show da Band?

Entre os três finalistas - Isabella Scherer, Eduardo Prado e Kelyn Kuhn - quem você acha que vencerá o reality culinário? Vote na enquete:

MasterChef 2021: como vai ser o episódio de hoje, dia 14/12?

Esse será o último episódio da temporada do MasterChef Brasil 2021. Repleto de emoções, a noite iniciará com reencontros entre os finalistas e seus familiares, que não se veem desde o início do programa. Desta vez, todos os participantes da edição retornam a cozinha e sobem ao mezanino para acompanhar os preparos de perto, além de torcer pelos aspirantes a chef.

Os pratos da noite foram escolhidos pelos próprios finalistas. A Isabela irá preparar um menu vegano, o Kelyn aposta no clássico pantaneiro ‘caldo de piranha’ para exaltar os ingredientes do centro-oeste, sua região natal, e Eduardo vai repaginar clássicos da culinária francesa.

Ao final do tempo estipulado, os três participante servem seus pratos e os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça anunciam o vencedor da oitava temporada do MasterChef Brasil.

MasterChef 2021: onde assistir a final ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

