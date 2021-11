Morre Roger Fernandes, ex-participante do MasterChef Brasil, aos 30 anos

O cozinheiro Roger Fernandes, ex-MasterChef Brasil, faleceu nessa quinta-feira (11/11), aos 30 anos de idade. Sua partida precoce comoveu amigos e ex-participantes do programa culinário, que prestaram homenagem nas redes sociais. A causa de sua morte ainda não foi revelada.

Roger Fernandes aprendeu a cozinhar aos 12 anos de idade e, apesar de ser formado em Direito, atuava como cozinheiro e produtor de eventos. Ele participou do MasterChef Brasil em 2017 e foi o 3º eliminado de sua edição após fazer uma sobremesa que não agradou aos jurados.

Natália Clementin, amiga e também ex-participante do MasterChef, prestou uma homenagem a Roger em sua conta do Instagram. "Os bons morrem jovens. E o Roger era um cara DO CARALHO, trilhando um caminho incrível com seu talento. Que Deus te receba aí em cima de braços abertos".

