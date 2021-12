MasterChef 2021 ao vivo hoje, dia 07/12: onde assistir, horário e receita

O vigésimo terceiro episódio do MasterChef Brasil 2021 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 7 de dezembro (07/12). Na reta final da competição culinária, os 4 finalistas da temporada - Daphne, Eduardo, Isabella e Kelyn - terão de encarar a última e mais diferente Caixa Misteriosa do ano, que traz apenas ingredientes brancos, como filé de linguado, vieiras, lula, arroz, palmito, feijão branco, couve-flor, nabo, coco, entre outros.

MasterChef 2021: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2021: como vai ser o episódio de hoje, dia 07/12?

Na primeira prova da noite, os quatro participantes terão de preparar um parto utilizando apenas ingredientes brancos, como filé de linguado, vieiras, lula, arroz, palmito, feijão branco, couve-flor, nabo, coco, entre outros. O desafio está em transformar os ingredientes pálidos em uma obra de arte gastronômica - um estojo de tintas e corantes alimentícios os ajudarão nessa tarefa. Nessa prova, o visual terá um peso maior que o sabor. Após o tempo estipulado, os jurados definem o primeiro finalista do talent show.

Os três aspirantes a chef que seguirem para a prova eliminatória serão desafiados a preparar um banquete para a convidada da noite, a cantora Pabllo Vittar. Para continuar na competição, os cozinheiros terão de reproduzir receitas complexas, cheias de técnica e processos - carré de cordeiro acompanhada de legumes salteados, fregola e um molho, além de uma pavlova de frutas como sobremesa.

Ao final do tempo estipulado, cada participante serve seu banquete e os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça decidem e anunciam o eliminado da noite. O autor do pior prato deixa o jogo. A grande final está marcada para o dia 14 de dezembro, às 22 horas e 30 minutos , na tela da Band.

MasterChef 2021: quem foi o eliminado do 22º episódio?

O brasiliense Tiago, de 36 anos, foi o 21° eliminado da oitava temporada do MasterChef Brasil. Na prova de fogo, em que era necessário utilizar técnicas da gastronomia molecular, Tiago não conseguiu agradar o paladar dos jurados, e acabou sendo eliminada do reality.

MasterChef 2021: quais participantes continuam?

Daphne, 19 anos, São Paulo

Em 2015, participou do Masterchef Júnior. Agora, a skatista retorna ao programa "para adultos", com competidores mais velhos.

Eduardo, 19 anos, São Paulo

Foi quarto lugar do Masterchef Júnior, e agora pretende ser campeão do programa.

Isabella, 25 anos, Santa Catarina

A atriz tem quase um milhão de seguidores no Instagram e uma marca de roupas.

Kelyn, 28 anos, Mato Grosso

Estudante de Nutrição, tem um perfil sobre alimentação saudável e pretende chegar "ao menos ao top 5" do programa.

