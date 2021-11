MasterChef 2021 ao vivo hoje, dia 30/11: onde assistir, horário e receita

O vigésimo segundo episódio do MasterChef Brasil 2021 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 30 de novembro (30/11). Na reta final da competição culinária, os 5 finalistas da temporada - Daphne, Eduardo, Isabella, Kelyn e Tiago - terão de fazer sobremesas inspiradas em cada uma das cinco regiões brasileiras.

MasterChef 2021: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2021: como vai ser o episódio de hoje, dia 30/11?

Na primeira prova da noite, os cinco participantes terão de preparar sobremesas que tenham a cara de cada uma das cinco regiões brasileiras - nordeste, sul, norte, sudeste e centro-oeste. Para inspirá-los, o reality culinário recebe o canto Falcão, o vocalista Dinho Ouro Preto, a cantora Lorena Simpson, a cantora Negra Li e a cantora Wanessa Camargo, cada um representando uma região e apresentando iguarias do local.

Para aliviar a tensão da prova que requer muita habilidade e jogo de cintura, os convidados interpretam alguns sucessos de suas carreiras e relembram memórias afetivas das comidas típicas dos estados onde nasceram. Após a finalização do tempo estipulado, os pratos serão avaliados pelos jurados e pelos artistas - os donos dos piores pratos seguem para a prova de eliminação.

Sobre o assunto Melhor receita de tímpano do MasterChef Brasil 2021; como fazer a comida

Paola Carosella anuncia fim de casamento com marido Jason após 8 anos

Morre Roger Fernandes, ex-participante do MasterChef Brasil, aos 30 anos

Os aspirantes a chef que seguirem para a prova eliminatória serão desafiados a trabalhar com a gastronomia molecular. Para explicar em detalhes as técnicas de espessar, gelificação, esferificação e transglutaminase, o programa recebe Angélica Vitali, ex-participante do MasterChef Profissionais e maior nome dessa culinária no Brasil.

Para conseguir continuar na disputa, os cozinheiros terão de entregar um prato moderno usando estes conceitos. Ao final da prova, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça decidem e anunciam o eliminado da noite. O autor do pior prato deixa o jogo.

MasterChef 2021: quem foi o eliminado do 21º episódio?

O paulista Heitor, de 30 anos, foi o 20° eliminado da oitava temporada do MasterChef Brasil. Na prova de fogo, em que era necessário reproduzir um preparo de Erick Jacquin, o robalo, Heitor não conseguiu agradar o paladar dos jurados, e acabou sendo eliminada do reality.

MasterChef 2021: quais participantes continuam?

Daphne, 19 anos, São Paulo

Em 2015, participou do Masterchef Júnior. Agora, a skatista retorna ao programa "para adultos", com competidores mais velhos.

Eduardo, 19 anos, São Paulo

Foi quarto lugar do Masterchef Júnior, e agora pretende ser campeão do programa.

Isabella, 25 anos, Santa Catarina

A atriz tem quase um milhão de seguidores no Instagram e uma marca de roupas.

Kelyn, 28 anos, Mato Grosso

Estudante de Nutrição, tem um perfil sobre alimentação saudável e pretende chegar "ao menos ao top 5" do programa.

Tiago, 36 anos, Distrito Federal

O brasiliense quer abrir um restaurante e diz que seus pratos despertam "memória afetiva". Ele foi o sexto eliminado da temporada, mas voltou na repescagem

Sobre o assunto Morre Cecília Ramos, participante do MasterChef Brasil 2020, vítima de Covid-19

MasterChef: quem é Helena Rizzo, jurada que substitui Paola Carosella

Tags