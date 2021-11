MasterChef 2021 ao vivo hoje, dia 23/11: onde assistir, horário e receita

O vigésimo primeiro episódio do MasterChef Brasil 2021 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 23 de novembro (23/11). Desta vez, entrando na reta final da competição culinária, os desafios da noite definirão os 5 finalistas da temporada. Daphne, Eduardo, Heitor, Isabella, Kelyn e Tiago serão surpreendidos logo na primeira prova - duplas, eles terão de cozinhar com um muro separando os dois.

MasterChef 2021: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2021: como vai ser o episódio de hoje, dia 23/11?

Na primeira prova da noite, os participantes serão divididos em duplas e terão de cozinhar com um muro separando os dois. os ingredientes que deverão ser usados na receita estarão em três Caixas Misteriosas douradas, e Kelyn, que venceu a última prova, escolhe quem vai ficar com elas sem saber se é algo negativo ou positivo.

Para inspirar os aspirantes a chef, o programa recebe dois convidado especiais, os gêmeos Otávio e Gustavo Pandolfo, que são artistas plásticos, grafiteiros e possuem obras e exposições espalhadas pelo mundo. Os profissionais darão dicas sobre o visual dos pratos e falarão da experiência de trabalharem juntos, sempre buscando uma padronização perfeita.

Ao abrirem as caixas, os cozinheiros perceberão que todas possuíam os mesmos ingredientes, porém, em apenas nas douradas há o passo a passo e a imagem de como a iguaria deve ser apresentada. O desafio está em cada par ter de preparar versões idênticas, mas sem ver o que o outro está fazendo. Os que estão com a receita vão orientar o companheiro através do muro. Ao fim da prova, os jurados experimentam as criações e escolhem a dupla vencedora.

Os quatro cozinheiros que não conseguiram agradar o paladar do jurados seguem para a prova de eliminação. Nesse momento, os aspirantes a chef serão desafiados a preparar uma decoração típica de um bistrô francês, tendo de reproduzir um banquete criado pelo chef Erick Jacquin, além de fazerem o serviço clássico francês, com todo o luxo e requinte. Para inspirá-los, o cantor Gilbert é chamado ao estúdio para soltar a voz em serenatas.

Ao final do tempo estipulado, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça decidem e anunciam o eliminado da noite. O autor do pior prato deixa a competição.

MasterChef 2021: quem foi o eliminado do 20º episódio?

A gaúcha Helena Rizzo, de 43 anos, foi a 20° eliminada da oitava temporada do MasterChef Brasil. Pela segunda vez na temporada, após retorno da mesma na repescagem, Helena deixa o programa. Na prova de fogo, em que era necessário trabalhar com chocolate, a ex-modelo não conseguiu agradar o paladar dos jurados, e acabou sendo eliminada do reality.

MasterChef 2021: quais participantes continuam?

Daphne, 19 anos, São Paulo

Em 2015, participou do Masterchef Júnior. Agora, a skatista retorna ao programa "para adultos", com competidores mais velhos.

Eduardo, 19 anos, São Paulo

Foi quarto lugar do Masterchef Júnior, e agora pretende ser campeão do programa.

Heitor, 30 anos, São Paulo

Ganhador do sexto episódio do Masterchef Brasil 2020, o anaista de sistemas nasceu em Campinas.

Isabella, 25 anos, Santa Catarina

A atriz tem quase um milhão de seguidores no Instagram e uma marca de roupas.

Kelyn, 28 anos, Mato Grosso

Estudante de Nutrição, tem um perfil sobre alimentação saudável e pretende chegar "ao menos ao top 5" do programa.

Tiago, 36 anos, Distrito Federal

O brasiliense quer abrir um restaurante e diz que seus pratos despertam "memória afetiva". Ele foi o sexto eliminado da temporada, mas voltou na repescagem

