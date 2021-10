Masterchef Brasil 2021: Raquel é a 16ª eliminada; veja receitas de hoje

MasterChef Brasil 2021 teve 17º episódio exibido nessa terça, 26 de outubro (26/10), na Band; Raquel não agradou os jurados na prova com ovos e foi eliminada do programa

O décimo sétimo episódio do MasterChef Brasil 2021 foi ao ar nessa terça-feira, dia 26 de outubro (26/10). Após a definição do top 10 da oitava temporada, as provas se tornaram mais acirradas e complexas. O programa desta noite terminou com a eliminação de Raquel.



MasterChef 2021: como foi o episódio do dia 26/10?

No primeiro desafio da noite os participantes tiveram que harmonizar pratos com chá. As opções foram vermelho, verde, preto, branco ou chai latte. A competição teve formato de duelo, com os participantes escolhendo quem enfrentar. Quem fizesse a melhor combinação a cada round subia ao mezanino, enquanto o pior iria automaticamente para a berlinda.

Eduardo, vencedor da última prova, escolheu que tipos de chá cada dupla deveria usar na disputa. Para si próprio, ele escolheu chá vermelho e um duelo com Kelyn. A influencer levou a melhor, indo para o mezanino, e Eduardo foi para a prova de fogo. Daphne, Heitor, Helena e Isabella também se salvaram em suas disputas, enquanto Ana Paula, Luiz, Raquel e Tiago foram para a eliminação.

Na prova de eliminação, uma disputa de três etapas, envolvendo um ingrediente que parece simples, mas esconde segredos: ovo. O primeiro preparo, ovo mollet (cozido com clara dura e gema mole) empanado, salvou Eduardo e Tiago. Ana Paula não conseguiu entregar o prato, e foi automaticamente para o segundo round. Se juntaram a ela Luiz e Raquel.

Na disputa seguinte, a receita foi shakshuka, um prato árabe que consiste em um molho de tomate com vegetais e cogumelos - os ovos são o último ingrediente a ser adicionado, e cozinham em buracos feitos no caldo, dentro da própria panela. Luiz levou a melhor no preparo e também se salvou.

A última etapa foi de ovos beneditinos, ou benedict. O prato estadunidense é uma montagem com pão na base, que é coberto com bacon, presunto ou lombo defumado, completado com ovo pochê. Por cima, o preparo leva molho holandês. Por entregar um molho ácido e com pouco sal, Raquel foi a eliminada da noite.

MasterChef 2021: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2021: quem foi o eliminado do 16º episódio?

O ator e professor Márcio, de 52 anos, foi o 15° eliminado da oitava temporada do MasterChef Brasil. Márcio, ao entregar uma sobremesa com gosto muito forte de álcool, acabou sendo eliminado do reality.

MasterChef 2021: quais participantes continuam?

Ana Paula, 30 anos, Rio Grande do Sul

Já foi modelo e fonoaudióloga. Natural de David Canabarro, mora em Passo Fundo.

André, 32 anos, São Paulo

O empresário trabalhou no mercado financeiro, e hoje tem uma startup.

Daphne, 19 anos, São Paulo

Em 2015, participou do Masterchef Júnior. Agora, a skatista retorna ao programa "para adultos", com competidores mais velhos.

Eduardo, 19 anos, São Paulo

Foi quarto lugar do Masterchef Júnior, e agora pretende ser campeão do programa.

Heitor, 30 anos, São Paulo

Ganhador do sexto episódio do Masterchef Brasil 2020, o anaista de sistemas nasceu em Campinas.

Isabella, 25 anos, Santa Catarina

A atriz tem quase um milhão de seguidores no Instagram e uma marca de roupas.

Kelyn, 28 anos, Mato Grosso

Estudante de Nutrição, tem um perfil sobre alimentação saudável e pretende chegar "ao menos ao top 5" do programa.

Luiz, 31 anos, Rio de Janeiro

É analista financeiro, mas tem a intenção de se dedicar somente à cozinha, usando o dinheiro do prêmio para estudar na área.

