Masterchef Brasil 2021: Helena é a 12ª eliminada; veja receitas

O décimo terceiro episódio do MasterChef Brasil 2021 foi ao ar nessa terça-feira, dia 28 de setembro (28/09). O programa desta semana terminou com Helena como a eliminada da noite.

MasterChef 2021: como foi o episódio do dia 28/09?

Na primeira prova, os competidores se separaram em duplas, escolhidas livremente entre eles. Com número ímpar de participantes, Kelyn acabou sobrando, mas teve uma grata surpresa: a cantora Gretchen surgiu como par da competidora.

Na dinâmica da prova, cada pessoa da dupla teria 10 minutos para usar a bancada, enquanto a outra não poderia participar. Em seguida, os papeis eram trocados pelo mesmo período de tempo. O prato a ser preparado foi uma feijoada, com cinco acompanhamentos obrigatórios: bisteca, farofa, couve, banana empanada e um molho de pimenta ou vinagrete.

Além de Kelyn e da convidada, também subiram ao mezanino Heitor e Luiz, avaliados como os vencedores da competição; e Sergio e Isabella. Ana Paula e Eduardo foram considerados os piores na disputa e seguiram direto para a eliminação; as duplas Daphne e Raquel e Helena e Márcio também tiveram destaque negativo.

Na prova eliminatória, os participantes que não tiveram um bom desempenho na disputa anterior precisaram preparar uma receita que exige muita técnica e conhecimento. Diante de uma grande caixa, o chef Erick Jacquin revelou um aquário repleto de lagostas vivas. O desafio era fazer o preparo em uma hora ou menos.

Raquel venceu a disputa, com uma apresentação de lagosta com salada de quinoa, creme de aspargos e ervilha. Ana Paula e Eduardo também receberam boa avaliação e subiram ao mezanino. Entre os que sobraram, os colegas decidiram salvar Márcio. Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, entre Daphne e Helena, decidiram pela saída de Helena do reality.



MasterChef 2021: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2021: quem foi o eliminado do 12º episódio?

O arquiteto Pedro, de 29 anos, foi o 12° eliminado da oitava temporada do MasterChef Brasil. O catarinense foi considerado um líder bagunceiro pelos jurados na prova em equipe, e acabou sendo eliminada do reality.

MasterChef 2021: quais participantes continuam?

Ana Paula, 30 anos, Rio Grande do Sul

Já foi modelo e fonoaudióloga. Natural de David Canabarro, mora em Passo Fundo.

André, 32 anos, São Paulo

O empresário trabalhou no mercado financeiro, e hoje tem uma startup.

Daphne, 19 anos, São Paulo

Em 2015, participou do Masterchef Júnior. Agora, a skatista retorna ao programa "para adultos", com competidores mais velhos.

Eduardo, 19 anos, São Paulo

Foi quarto lugar do Masterchef Júnior, e agora pretende ser campeão do programa.

Heitor, 30 anos, São Paulo

Ganhador do sexto episódio do Masterchef Brasil 2020, o anaista de sistemas nasceu em Campinas.

Isabella, 25 anos, Santa Catarina

A atriz tem quase um milhão de seguidores no Instagram e uma marca de roupas.

José Sérgio, 50 anos, Pernambuco

De Canhotinho (PE), o representante comercial mora na capital paulista desde criança. Quer usar o prêmio do programa para abrir uma instituição filantrópica.

Kelyn, 28 anos, Mato Grosso

Estudante de Nutrição, tem um perfil sobre alimentação saudável e pretende chegar "ao menos ao top 5" do programa.

Luiz, 31 anos, Rio de Janeiro

É analista financeiro, mas tem a intenção de se dedicar somente à cozinha, usando o dinheiro do prêmio para estudar na área.

Márcio, 52 anos, São Paulo

O ator e professor de teatro teve que esconder na infância o amor pela gastronomia, paixão que só pôde externar depois de adulto.

Raquel, 35 anos, Bahia

Com conhecimento de alta gastronomia, frequentando restaurantes premiados, a analista financeira quer "apresentar um repertório culinário diferenciado" no programa.

