3 receitas de café da manhã para surpreender no Dia dos Namorados

Começar o Dia dos Namorados presenteando a pessoa amada com um delicioso café da manhã é uma ótima maneira de demonstrar o seu amor. Para isso, ter opções simples e práticas de fazer é uma excelente alternativa, pois elas ajudam a economizar tempo na cozinha ao passo que oferecem a oportunidade de preparar um mimo especial. Por isso, confira a seguir 3 receitas deliciosas para desfrutar de um café da manhã romântico a dois!

Muffin de queijo com bacon

Ingredientes

5 ovos

50 g de queijo parmesão ralado

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de açúcar

50 g de bacon cortado em cubos

cortado em cubos Sal a gosto

Coentro picado para polvilhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Reserve. Em uma frigideira, coloque o bacon e frite até dourar. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos, o queijo parmesão e o sal e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Unte formas para cupcake com manteiga, distribua a cebola e o bacon sobre elas, cubra com os ovos e polvilhe com o coentro. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Omelete cremoso

Ingredientes

2 ovos

2 1/2 colheres de sopa de leite

1 colher de sopa de manteiga

2 1/2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

ralado Salsinha para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Aos poucos, adicione o leite e misture bem. Por último, coloque o queijo parmesão e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Tempere com sal e reserve. Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Disponha a omelete e doure os dois lados. Desligue o fogo, polvilhe com salsinha e sirva em seguida.

