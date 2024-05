Lapsos de memória: conheça oito causas e como evitá-las

Dica 7

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e os lapsos de memória

Dificuldade em manter o foco e a atenção pode resultar em lapsos de memória Crédito: Pexels/ Juan Pablo Serrano

De acordo com a neurologista Piza, adultos com TDAH podem experimentar problemas de memória devido à dificuldade em manter o foco e a atenção: podem esquecer compromissos, perder objetos com frequência e ter dificuldade em lembrar detalhes de conversas recentes.

Segundo o psiquiatra Kanomata, no caso do TDAH, as falhas na memória decorrem do desvio da atenção para onde a pessoa deveria estar focada. “A qualidade de como as informações são registradas na memória é comprometida e, no momento da evocação dessas memórias, se destacam esses lapsos”, explica.