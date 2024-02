Veja como diferenciar ansiedade normal da patológica

Psiquiatra explica os sintomas e as formas de controlar esse problema

A ansiedade é uma resposta natural do corpo humano a situações percebidas como ameaçadoras ou desafiadoras. Ela ativa o sistema nervoso autônomo, preparando o indivíduo para enfrentar ou fugir de potenciais perigos, um mecanismo conhecido como “luta ou fuga”. Em níveis moderados, ela pode ser benéfica, aumentando a atenção e a capacidade de reação diante de desafios.

No entanto, quando se torna excessiva e persistente, interferindo nas atividades diárias e na qualidade de vida, ela pode se transformar em uma doença. Inclusive, o Brasil, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), é o país com a maior população ansiosa do mundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diferenças entre ansiedade e doença

Com toda essa amplitude, surgem diversas dúvidas em relação à identificação da diferença entre a ansiedade considerada normal e a patológica. Por isso, segundo o psiquiatra Dr. Flávio H. Nascimento, é importante analisar os impactos da ansiedade no dia a dia.