Veja como lidar com a menopausa e as mudanças na vida sexual

A menopausa representa um marco importante na vida de muitas mulheres, marcando o fim da fase reprodutiva e o início de uma nova etapa. No entanto, além da cessação da menstruação, ela traz consigo uma série de mudanças hormonais que podem impactar significativamente a vida sexual.

Neste contexto, Débora Pádua, fisioterapeuta pélvica especialista em sexualidade e dor na relação, mostra como enfrentar os desafios da menopausa e encontrar estratégias eficazes para preservar e até mesmo melhorar a vida sexual nessa fase da vida. Confira a seguir!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Impactos da menopausa na vida sexual

As mudanças do climatério são diversas e muitas delas podem afetar a vida sexual da mulher. “É comum que a menopausa cause a diminuição da libido, já que muitas mulheres experimentam uma diminuição do desejo sexual devido à diminuição dos níveis de hormônios como estrogênio e testosterona. Isso causa uma secura vaginal provocada pela queda nos níveis de estrogênio que pode levar à diminuição da lubrificação vaginal, tornando o sexo desconfortável ou doloroso e, naturalmente, se inicia a diminuição do interesse em atividades sexuais”, alerta a fisioterapeuta pélvica.