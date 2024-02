Alimentação saudável: conheça 7 locais em Fortaleza para pessoas com restrição alimentar

Dica 2

Amo Incluir

Amo Incluir também é pensada para os celíacos, uma doença autoimune causada pela intolerância ao glúten Crédito: Amo Incluir / Reprodução

Com alimentos especialmente elaborados para alérgicos a proteína do leite, ovos, soja e oleaginosas, a Amo Incluir também é pensada para os celíacos – doença autoimune causada pela intolerância ao glúten, fazendo com que o organismo tenha dificuldades de absorver os nutrientes dos alimentos, vitaminas, sais minerais e água. Idealizada pela chef de cozinha inclusiva Glícia Bonfim, a marca também é livre traços, que é a possibilidade de contato cruzado com alguma substância alérgica.

Endereço: Rua Casimiro Montenegro, 50, Monte Castelo.



