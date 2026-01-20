Edílson expõe favoritos no BBB 26 e entra em confronto direto com participante

Ex-jogador lida com sua primeira desavença no confinamento da Globo, mas também aponta os candidatos mais fortes ao título / Crédito: Jogada 10

Agora começou oficialmente! Edílson Capetinha começou a se articular e causou tensão no BBB 26 ao expor sua leitura do confinamento durante o jogo da discórdia, na segunda-feira (19). Diante dos colegas, o ex-jogador montou um pódio pessoal e indicou quem, para ele, não chega ao prêmio final. Corintiano, Edílson montou um pódio majoritariamente rubro-negro, com Babu e Juliano Floss em segundo e terceiro lugar. A decisão parte de dois princípios: o desejo do ex-jogador de tê-los consigo até o fim e também pela força dos concorrentes.

Já na escolha negativa da dinâmica, o ex-atacante apontou Sol Vega como a pessoa que não vencerá o programa. A declaração provocou reação imediata e mudou o clima na casa. Vale pontuar que os dois já haviam trocado farpas anteriormente.