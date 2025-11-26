Artista cearense lança livro formativo sobre produção cultural

Livro digital e audiobook de "Projétil" serão lançados gratuitamente nesta sexta-feira, 28, no site da Vila das Artes / Crédito: Té Pinheiro/Reprodução

Nesta sexta-feira, 28, o artista e pesquisador Gyl Giffony lança o audiolivro e o e-book “Projétil, conversas sobre projeto de vida, gestão de carreira e projetos culturais”. Lançada pela editora Substânsia, a obra convida artistas, estudantes, produtores e profissionais da cultura a mergulharem em uma reflexão prática sobre o fazer artístico contemporâneo no Brasil.

Ao abordar a gestão de carreira, planejamento e sustentabilidade na vida artística, a obra nasce do desejo do autor de compartilhar conhecimentos acumulados ao longo de sua trajetória como artista e gestor. Entre os temas abordados, Giffony descreve também ferramentas práticas, como a construção do relato artístico, a árvore de problemas, a árvore de objetivos e a ideação reversa. Outra temática abordada pelo professor é a educação financeira para artistas e a importância do conhecimento em políticas e direitos culturais. O livro, que tem como público focal aqueles que estão iniciando sua vida profissional na arte, será disponibilizado gratuitamente no site da Vila das Artes.