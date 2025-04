Elmano vai à feira automobilística na China de olho no Polo de Horizonte

Governador Elmano de Freitas viaja com comitiva cearense à China / Crédito: JÚLIO CAESAR

Com o objetivo de negociar com empresas para o Polo de Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza) e observar o que o mercado está desenvolvendo no mundo, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), viaja neste sábado, 19 de abril, para participar de uma das maiores feiras automobilísticas do mundo na China. A “Auto Shangai 2025: embracing innovation, empowering the future” será realizada em Shangai e reúne companhias de mais de 20 países para exposição de novos modelos de veículos de energia.

Para o governador, a participação do Ceará representa uma oportunidade estratégica para atrair investimentos e ampliar parcerias com empresas do setor, conforme antecipou O POVO em publicação no dia 14 de abril, após entrevista exclusiva. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "O objetivo é fortalecer o polo automobilístico cearense, em Horizonte, que abrigará a primeira planta multimarcas do Brasil. O empreendimento deve impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado e gerar empregos qualificados para os cearenses", frisou. O projeto se trata do Complexo Industrial Multimarcas, que será contemplado pela nova lei do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), do Governo Federal. A montadora a operar no local é a Comexport, que deve iniciar a produção de veículos, partes e peças para venda no mercado interno e exportação, em 2025. Além disso, estão previstos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no polo.

Rumo à China acompanham o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, e o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa. O presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Romeu Aldigueri, o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, e o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, também participarão da viagem. Na agenda do chefe do Executivo também estão visitas a fábricas de empresas chinesas para atrair mais investimentos ao polo automobilístico do Ceará, que terá a primeira planta multimarcas do País, responsável pela produção de 80 mil veículos por ano e pela geração de 9 mil empregos, no local da antiga fábrica da Troller.

Outro compromisso, esse previsto para o próximo dia 23, será com o proprietário de uma das marcas com acordo firmado para ter modelo produzido em Horizonte. Serão produzidos até seis novos modelos de veículos, de híbridos a elétricos.

Somente na primeira fase, para reativação da produção, serão investidos R$ 400 milhões e serão gerados mais de 200 empregos. Investimentos no Polo Automotivo de Horizonte O movimento mais recente para o Polo Automobilístico foi em torno das desapropriações necessárias para a implantação do empreendimento, localizado em Horizonte.