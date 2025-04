Ex-superintendente da Semace é indicado por Elmano a conselheiro da Arce

Após deixar a superintendência da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Semace), Carlos Alberto Mendes Júnior foi indicado pelo governador Elmano de Freitas (PT) para ocupar o cargo de conselheiro da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce).

Primeiro servidor de carreira da Semace a assumir o cargo de superintendente da Semace, Carlos Alberto afirmou na época ao O POVO que deixou a função por vontade própria, mês passado. Servidor efetivo da Semace desde 2010, ele assumiu o comando da instituição em maio de 2018.