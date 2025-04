Enquete Uol BBB 25: quem sai no paredão? Veja votação atualizada hoje, 16

Diego, Renata e Vitória estão no Paredão; veja a parcial da enquete Uol e O POVO e descubra quem deve sair no Paredão do Big Brother Brasil 25 / Crédito: Instagram / Diego, Vitória e Renata

O 17º paredão do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) foi definido na noite dessa terça-feira, 16, com Diego, Renata e Vitória na disputa. Confira abaixo o resultado parcial da votação da enquete Uol da noite de hoje, quarta, 16 de abril (16/04), e confira quem sai. A eliminação será nesta quinta-feira, 17, seguindo a dinâmica do “Modo Turbo”, que acelera os acontecimentos na reta final do reality.

Enquete Paredão BBB 25 - quem sai: Diego, Renata ou Vitória? VOTE

Votação atualizada da Enquete Uol BBB 25 hoje, 16 de abril (16/04): quem sai? Já na tradicional enquete do portal UOL, a situação se inverte. Até às 18h desta quarta-feira, 16, Diego aparecia como o mais votado para deixar o programa, com 51,29% dos votos. Renata seguia em segundo lugar, com 45,58%, e Vitória registrava 3,13% dos mais de 690 mil votos computados até o momento, ficando na preferência do público. A diferença entre Diego e Renata nas duas principais enquetes evidencia um cenário de indefinição, com disputa voto a voto entre os dois participantes.

Diego - 51,29 % Renata - 45,58 % Vitória - 3,13 % Renata no BBB 25: VEJA sete curiosidades que você ainda não sabia da cearense

Além da Enquete Uol BBB 25: votação atualizada do O POVO de hoje, 16; quem sai? A enquete do O POVO, atualizada na noite desta quarta-feira, 16, mostra Renata como a participante com maior intenção de votos para sair, com 48,81%. Logo atrás aparece Diego, com 45,94%. Vitória tem apenas 5,25% da rejeição e é a favorita para permanecer. Renata - 48,81% Diego - 45,94% Vitória - 5,25% Enquete BBB 25: como foi formado o paredão desta semana? A formação do paredão aconteceu logo após a eliminação de Delma, em mais uma noite acelerada pelo “Modo Turbo”. Em seguida, os brothers disputaram uma nova Prova do Líder, vencida por João Pedro, que definiu os grupos VIP e Xepa e indicou Vitória diretamente para a berlinda.

Diego já estava no paredão por ter feito a pior pontuação na prova. A terceira vaga foi decidida por votação da casa, que aconteceu no Confessionário. Com três votos, Renata completou o trio de emparedados. Veja quem votou em quem na formação do paredão Diego votou em Renata

Vitória votou em Renata

Renata votou em Guilherme

Guilherme votou em Renata Vitória no BBB 25: CONFIRA cinco curiosidades que você ainda não sabia da atriz Enquete BBB 25: “Modo Turbo” acelera dinâmica e aproxima final do reality A reta final do BBB 25 já começou. Com o top 5 formado, o reality da TV Globo caminha para seus últimos dias. A grande final será realizada na próxima terça-feira, 22 de abril, quando será anunciado o vencedor da temporada.

O episódio final irá ao ar logo após a novela Vale Tudo, às 22h25 (horário de Brasília), com transmissão simultânea na TV Globo e no Globoplay. Antes do último episódio, dois programas especiais encerram a cobertura do reality. No domingo, 21 de abril, à meia-noite, vai ao ar a despedida do Big Show. Já na terça-feira, 22, às 20h, será exibido o último episódio do Mesacast BBB, disponível no Globoplay e nos canais digitais da emissora. A edição final deve relembrar os principais acontecimentos da temporada, marcada pela entrada dos participantes em duplas e pelas intensas dinâmicas semanais.