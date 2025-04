BBB 25: que horas começa hoje, domingo, 13? Veja horário e como assistir

Em sua 25ª edição, o Big Brother Brasil ( BBB 25 ) estreia as suas Bodas de Prata com a continuação das dinâmicas entre o brothers confinados neste domingo, 13 de abril (13/04).

Horário do BBB 25: que horas começa o reality hoje (13/04)

A transmissão ao vivo ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após o "Fantástico", a partir das 23h10min (horário de Brasília).

BBB 25: dinâmica do dia de hoje (13/04)

Com sete participantes disputando o posto mais almejado da semana no reality, a Prova do Líder deste domingo, 13, definirá o participante que vai garantir vaga no Top seis do programa, faltando 9 dias para a grande final.

