BBB 25: Diego Hypolito desabafa e revela ‘decepção’ com ginasta

Na academia, Diego Hypólito e Gracyanne Barbosa conversavam sobre amizade e família, quando o ex-ginasta falou sobre “quebrar a cara” com as pessoas.

A tarde desta sexta-feira, 7, na casa do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) , rendeu momentos de desabafos e revelações pessoais entre os participantes.

“A dor que eu e minha irmã sentimos, ela chorou em um nível… De um jeito que eu nunca vou esquecer, aquilo me doeu muito. Porque eu lidei numa boa, fiquei triste, não vou ser hipócrita, porque envolveu muitas pessoas próximas à gente”, disse.

“Ela passou o Natal com a gente”, relembrou, mencionando que a data é algo especial para a sua família e seguiu: “Por mais que seja de direito de cada pessoa, me deu um sentimento de tristeza. (...) Pensei: ‘Então ela nunca gostou da gente, a vida inteira’ ”.

Nas redes sociais, internautas relacionaram Jade Barbosa com o personagem do desabafo de Hypólito. A medalhista olímpica casou em setembro de 2024, em uma cerimônia íntima que contou com a participação de nomes da ginástica brasileira, como: Rebeca Andrade, Daiane dos Santos, Flávia Saraiva e Arthur Nory.

Ausente no evento, assim como sua irmã Daniele Hypólito, Diego publicou no seu perfil no X (antigo Twitter) um comentário em tom de indireta: “Saudade de quando o amor não era só conveniente”. Jade e Diego foram companheiros de equipe da ginástica brasileira durante os anos 2000.