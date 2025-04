Modo Turbo BBB 25: veja dinâmica da semana e dia do Paredão

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

BBB 25: dinâmica da semana

A dinâmica da semana no BBB 25 continuou, nesta terça-feira, o ritmo acelerado do Modo Turbo. O programa teve eliminação, Prova do Líder e a formação de mais uma berlinda. Veja como serão os próximos dias do programa:

Terça-feira, 08/04

O programa do domingo começou com o resultado do 14º Paredão. João Gabriel foi eliminado do programa.

Na sequência, ocorreu a Prova do Líder, que foi vencida por Guilherme. Logo após levar a coroa da semana, ele fez a divisão entre VIP e Xepa.

Por fim, houve a formação do 14º Paredão. Maike, Renata e Vinícius estão na berlinda.