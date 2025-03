BBB 25: veja quem ganhou a Prova do Líder hoje (30/03)

Maike venceu a décima segunda Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) na madrugada desta segunda-feira, 31 / Crédito: Reprodução/Globoplay

A décima segunda Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 31 de março (31/03). A disputa ocorreu logo após o décimo primeiro Paredão do programa, que terminou com a eliminação de Eva. O vencedor da prova foi Maike. A disputa garante imunidade ao vencedor na formação do Paredão. Além disso, quem ganha tem acesso ao Quarto do Líder, pode escolher o VIP e a Xepa e indica alguém à berlinda na dinâmica da semana. Esta semana, o ganhador também conseguiria o direito de vetar alguém de participar da próxima competição pela liderança.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Prova do Líder aconteceu em meio ao Modo Turbo. Nesse domingo, houve uma eliminação, seguida da disputa em que Maike venceu. Após isso, houve a formação de mais um Paredão. A dinâmica deve seguir até terça-feira, 1º de abril (01/04), quando mais um participante sairá da casa.

BBB 25: quem ganhou a Prova do Líder? A prova começou na madrugada desta segunda-feira. Maike, líder anterior, poderia vetar dois participantes da disputa. Ele impediu Diego e Vinícius de participar. A prova foi dividida em três fases: a primeira, em trios; a duas outras, individuais. Veja quem venceu cada uma abaixo. Prova do Líder BBB 25: tempos da primeira fase Trio 1 (Delma, Renata e Vilma): 03:54.134;

03:54.134; Trio 2 (Daniele, Guilherme e João Pedro): 02:32.862;

02:32.862; Trio 3 (Vitória, Maike e João Gabriel): 02:02.278. Prova do Líder BBB 25: vencedores da segunda fase Totem 01: Maike;

Maike; Totem 03: Vitória. Prova do Líder BBB 25: vencedores da segunda fase Maike

ACOMPANHE o BBB no canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp BBB 25: regras da disputa pela liderança

A prova foi dividida em três etapas. A primeira, disputada em trios, foi de habilidade e velocidade. Cada participante deveria cumprir uma fase do desafio, carregando as placas equivalentes às partes do chocolate: O primeiro jogador deveria levar a placa se equilibrando por cima de uma trave;

O segundo, após receber a placa do primeiro, deveria encaixá-la, junto à sua, em um gancho, e girar o volante para guiar os objetos pelo trajeto suspenso. Depois disso, ir ao final do caminho e entregá-los ao próximo participante;

O último precisaria pegar as duas placas e, carregando-as junto à sua, passar agachado por um túnel. Depois disso, encaixar, na posição correta, as três peças em cima do balcão, apertando um botão ao fim da montagem. Venceria a disputa o trio que completasse o percurso em menos tempo. Os integrantes, então, avançariam à etapa seguinte.

A segunda e a terceira fase ocorreram em conjunto e foram de sorte. Em cada uma, os jogadores precisariam escolher um totem, e ganharia quem achasse o chocolate. Vitória e Maike avançaram para a última fase, que foi vencida por Maike. BBB 25 ao vivo: onde assistir na TV e online A transmissão do BBB 25 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo. De segunda a sábado o programa vai ar após a novela “Mania de Você” e domingo após o “Fantástico”.

O Globoplay também transmite gratuitamente toda a programação da TV Globo, incluindo os episódios que vão ao ar durante a noite na emissora.É possível assistir tanto pelo celular quanto pelo computador ou pela plataforma na televisão.