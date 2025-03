BBB 25: Eva recebe apoio do Fortaleza durante jogo no Castelão

A ação foi impulsionada pela equipe do Fortaleza, que declarou torcida à participante e incentivou torcedores a votar pela permanência da bailarina no paredão deste domingo, 30.

Antes do início do jogo, disputado pela série A do Brasileirão 2025, os telões da Arena Castelão, em Fortaleza, exibiram os dizeres “A Eva é Laion! Vote no Vinicius. Vote e salve a Eva do paredão”.