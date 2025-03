Enquete Paredão BBB 25 - quem sai: Eva, Delma ou Vinícius? Vote

Enquete: quem você acha que deve ganhar o BBB 25? / Crédito: Reprodução/Globo

Mais uma formação de Paredão no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) marcou esta sexta, 28 de março (28/03). A disputa mantém a dinâmica da berlinda individual, após o fim da votação em duplas.

A eliminação acontece no domingo, 30, já que o programa está no Modo Turbo. O voto é para sair, com: Delma, Eva e Vinícius no Paredão.

Enquete Paredão BBB 25 - quem sai? Vote no participante



Maike venceu a Prova do Líder, após disputar a dinâmica ao lado de Diego Hypolito. Na formação do paredão, ao vivo, nesta sexta, Maike indicou dona Delma. "Eu indico a dona Joselma (Delma). Venho observando atitudes dela aqui e, quando ela é confrontada, já percebi que ela diz que não lembra, desconversa. Além disso, na semana passada ela me botou no Paredão, sendo que no dia anterior me disse que não votaria em mim". A terceira pessoa indicada foi Eva, que recebeu a maioria dos votos da casa. Ela foi votada por 7 pessoas (veja abaixo). Enquete Paredão BBB 25: quem votou em quem? Diego Hypolito votou em Eva;

Eva votou em Daniele Hypolito;

Vinícius votou em Eva;

João Gabriel votou em Daniele Hypolito;

Renata votou em Daniele Hypolito;

Guilherme votou em Eva;

Daniele Hypolito votou em Eva;

João Pedro votou em Daniele Hypolito;

Vilma votou em Daniele Hypolito;

Vitória Strada votou em Eva;

Delma votou em Eva. Enquete Paredão BBB 25: cadastro na conta Globo Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar.

Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação. Outros dados podem ser informados, como o CPF, antes que o usuário possa votar no BBB 24. Enquete BBB 25: menor de idade vota? Os menores entre 8 e 16 anos devem indicar um responsável para autorizar o processo de sua conta Globo. De acordo com o GShow, o procedimento faz parte de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Enquete Paredão BBB 25: como funciona cada votação? Cada processo de votação (Voto da Torcida e Voto Único) terá 50% de peso cada no resultado final. Confira o funcionamento dos votos a seguir. Voto da Torcida O Voto da Torcida mantém o formato original das edições anteriores, com a chance do usuário votar quantas vezes quiser, após fazer login em sua conta Globo.