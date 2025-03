Enquete Paredão BBB 25: votação atualizada hoje; quem sai (29/03)

Reprodução/Globo / Crédito: Eva, dona Delma e Vinícius estão no paredão do BBB

Mais um paredão foi formado no Big Brother Brasil (BBB 25). Após indicação da líder, votação da casa e prova Bate Volta a berlinda é formada por: Delma, Eva e Vinicíus. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A eliminação aconteceno domingo, 30, já que o programa está no Modo Turbo. Confira o resultado parcial da enquete do O POVO sobre este paredão na casa mais vigiada do Brasil.



Enquete BBB 25 - quem sai? Veja resultado parcial

Segundo a audiência do O POVO, com mais de 10 mil votos na enquete até as 10h40min de hoje, quem deve sair é Eva. Ela tem 50,58% das intenções de votos.

Em segundo lugar está Vinícius, com 31,35%. Já dona Delma recebeu 18% das intenções de votos na enquete do O POVO.

Eva - 50,58%



Vinícius - 31,35%



Dona Delma - 18,06%

A votação oficial, que acontece no site da Globo, no Gshow, para este paredão segue até a noite de terça, 25. O POVO fará atualizações das enquetes até lá.