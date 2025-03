Enquete BBB 25: quem sai no 11º paredão? Participe da votação

A Semana Turbo do BBB 25 começa nesta quinta-feira, 27, trazendo prova do líder, paredão e eliminação acelerada, prometendo agitar o reality show

As movimentações na casa mais vigiada do Brasil continuam! Na noite desta quinta-feira, dia 27, terá início a Semana Turbo no Big Brother Brasil 25 (BBB 25), junto com a disputa pela 11ª liderança da temporada de 2025.

Aline foi a última eliminada do reality, deixando o programa com 51,73% dos votos do público. A sister disputou a permanência no jogo contra Maike e Diego Hypólito, mas acabou recebendo a maior porcentagem de votos.