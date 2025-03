Sincerão BBB 25 hoje, 24, terá lembrança familiar destruída; como vai ser?

A temática do Sincerão desta segunda-feira, 24, promete mexer com os sentimentos dos participantes no BBB 25 / Crédito: Reprodução/ TV Globo

O Sincerão é uma das dinâmicas em que os participantes mais se movimentam dentro do jogo no Big Brother Brasil 25 (BBB 25). Nesta segunda-feira, 24 de março (24/03), será aplicado o estilo de jogo “Resta Um”, no qual os brothers poderão triturar lembranças enviadas por familiares de outros participantes. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp O tema já foi introduzido na última edição do reality, em 2024. No programa desta segunda, cada participante terá à disposição três elementos pessoais enviados por familiares: uma foto, um objeto afetivo e um áudio, que poderão ser reproduzidos por um celular.

No último domingo, aconteceu a formação do Paredão, no qual Aline, Diego Hypólito e Maike foram indicados na e agora estão dependendo da votação do público para permanecer no programa.

BBB 25: como vai ser o Sincerão hoje (24/03)?

Com três itens de valor sentimental (foto, objeto ou áudio), cada participante que for chamado ao púlpito deverá escolher uma das lembranças de outro brother para ser eliminado, destruindo-a no processo. Conforme a dinâmica avançada, restará apenas um último item, pertencente a um único participante. Desta forma, ele poderá manter ao menos uma lembrança de alguém especial, no momento em que o programa completa 10 semanas de exibição.