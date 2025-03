Enquete Favorito BBB 25: quem deve ganhar reality após saída de Gracyanne

Vote em quem você acha que deve ganhar o BBB 25 / Crédito: Reprodução/Globo

Com pouco mais de um mês até a final, o público do BBB 25 vai cada vez mais definindo suas preferências para definir o vencedor desta edição. Com a saída de Gracyanne nesta terça-feira, 13 participantes seguem na disputa pelo pódio. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Vote na enquete abaixo e veja a votação atualizada de quem deve ganhar a edição.



Enquete atualizada BBB 25: quem deve vencer o reality?

Na enquete anterior realizada pelo O POVO, o ganhador do reality show deveria ser Vilma.