Ex de Sandy, Lucas Lima fala sobre ter sido visto com ex-BBB

Ex-BBB Gabi Martins foi vista com o músico Lucas Lima, ex-marido de Sandy, em um hotel de luxo no Rio de Janeiro

O músico Lucas Lima, ex-marido da cantora Sandy, foi flagrado junto da influenciadora Gabi Martins em um hotel de luxo no Rio de Janeiro. Conforme o colunista Leo Dias, o possível casal dividiu um quarto no Grand Hyatt, localizado na Barra da Tijuca, e foram vistos saindo do mesmo local após passarem a terça-feira, 28, juntos.

A notícia chocou os internautas que se surpreenderam com o possível relacionamento entre os artistas. “Nossa, que aleatório!”, comentou um seguidor. “Nunca imaginei a Gabi Martins com o ex da Sandy, fazem um casal bonito”, disse outro.