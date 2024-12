Ceará Sem Fome: Governo do Estado lança edital para seleção de cozinhas voluntárias

FORTALEZA-CE, BRASIL, 15-06-2024: Festival Ceará Sem Fome, com a presença do governador Elmano de Freitas, a primeira-dama Lia de Freitas, e a gastrônoma Bela Gil. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

O edital para selecionar entidades gerenciadoras das cozinhas do Programa Ceará Sem Fome será publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 30. A informação foi dada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) nas redes sociais. De acordo com o chefe do Executivo estadual, a iniciativa visa ampliar a distribuição das refeições no Ceará. que atualmente oferece 120 mil quentinhas por dia. Com a expansão, serão distribuídas 150 mil refeições.

O prazo de inscrição inicia no próximo dia 30 de janeiro e segue até o dia 13 de fevereiro. As entidades interessadas devem preencher o formulário de cadastro disponível no site do Governo do Estado.

“O dinheiro do povo cearense, os recursos do povo cearense em 2025 será de um investimento de mais de R$250 milhões para garantir a distribuição de quentinhas para o nosso povo”, destacou Elmano. A primeira-dama, Lia de Freitas, explicou que o Governo do Estado estará auxiliando na formação e capacitação dos integrantes das unidades de cozinha do Ceará sem Fome, para “levar aos beneficiários o curso para que tenham autonomia financeira” a fim de que comprem o seu próprio alimento. “Esse edital prevê não só um prato de comida, mas cultura. Em parceria com a Secretaria de Cultura (Secult-Ce), estaremos levando atividades culturais e arte às cozinhas em 2025”, pontua a primeira-dama.