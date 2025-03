BBB 25: Renata volta da Casa de Vidro; acompanhe ao vivo

Sister ficou um dia fora da casa, e recebeu informações do público do BBB. Veja como será a volta de Renata nesta sexta-feira, 14

Após 24 horas fora da Casa, Renata retorna ao Big Brother Brasil (BBB) nesta sexta-feira, 14, após receber informações do público do programa. A bailarina passou um dia na “casa de vidro” em um shopping do Rio de Janeiro e leu recados dos espectadores do programa.

Além das “informações privilegiadas”, ela também volta imune no próximo paredão.