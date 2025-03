Enquete Paredão BBB 25: quem você acha que Guilherme vai indicar?

Guilherme venceu a Prova do Líder no BBB 25 e terá o poder de indicar um participante ao Paredão. Confira a dinâmica e os desdobramentos da semana

Durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 14, o genro de Delma indicará seis participantes para ficar “Na Mira do Líder”. Entre os escolhidos, um será direcionado para a berlinda durante a formação do Paredão, que acontece no domingo.

Na noite de quinta-feira, no Big Brother Brasil (BBB 25) , durante a disputa da Prova do Líder , Guilherme se destacou e venceu a competição na qual cada participante deveria adivinhar o preço de uma lista de compras.

No histórico da temporada atual, apenas duas lideranças tiveram sucesso em suas indicações, as quais resultaram na eliminação dos participantes escolhidos.

As únicas lideranças que acertaram foram Aline e Vinícius, que eliminaram Arleane e Marcelo - ainda no momento de duplas da edição, e Eva, que indicou o eliminado Mateus.

Na sexta-feira, o líder indicará seis nomes para a “Mira do Líder”. No sábado, 15, será definido o nono anjo da temporada, que poderá imunizar um participante. Além da imunizada, Renata também não poderá ser indicada para a berlinda.

BBB 25: SAIBA o que foi revelado à Renata na Casa de Vidro e quando ela volta

No domingo, 16 de março, ocorrerá a formação do nono Paredão do BBB 25. Nesta semana, além do líder, haverá duas imunidades: uma concedida pelo anjo e outra para Renata, que está na Casa de Vidro.