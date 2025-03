Enquete BBB 25: quem será eliminado no 9° paredão? Veja votação

Com a saída de Thamiris na terça, 11, ficaram na casa 14 participantes; vote na enquete e diga quem você acha que será o próximo eliminado do BBB 25

O Big Brother Brasil 25 (BBB 25) já está entrando em sua reta final e com a eliminação de Thamiris Maia na terça-feira, 11, o jogo está cada vez mais acirrado. Com 14 participantes restantes, a disputa pelo prêmio milionário segue intensa, e a pergunta que não quer calar é: quem será o próximo eliminado?

Enquete BBB 25: saiba como foi a última eliminação

Thamiris foi a oitava eliminada do programa, após enfrentar Aline e Vinícius no oitavo paredão. Com 61,73% dos votos, a nutricionista não conseguiu superar a força dos outros dois participantes e deixou a casa.