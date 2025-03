Ana Maria Braga se declara para namorado após curtir Carnaval na Bahia

Ao lado do namorado, o jornalista Fábio Arruda, a apresentadora trocou os dias de folia por descanso na praia de Corumbau , uma vila de pescadores localizada no litoral sul do estado baiano.

Levando o relacionamento longe dos holofotes, Braga e Arruda estão juntos há quatro anos e seguem “se conhecendo”, como detalhou a estrela das manhãs da TV Globo . “Muita paz na companhia do meu Fábio amado, com muita alegria” .

E declarou: “Diz que a gente para conhecer alguém precisa viajar junto, ver o quanto você entende, se entende no silêncio, na alegria, no gosto similar ou divergente, sempre com o olhar carinhoso com o outro”.