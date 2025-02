BBB 25: veja dinâmica da semana e quando será o próximo Paredão

Dinâmica da sétima semana no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) / Crédito: Reprodução/GShow

A dinâmica da sétima semana no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) foi anunciada na noite dessa quinta-feira, 27 de fevereiro (27/02). Veja a programação para os próximos dias. Esta semana, o programa terá mais um Paredão, com emparedados pelo líder e voto aberto. Também haverá um emparedado pelo anjo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora BBB 25: dinâmica da semana A dinâmica da semana no BBB 25 começou nessa quinta-feira, 27, com a sétima Prova do Líder. Veja como serão os próximos dias do programa:

Quinta-feira, 27/02 No programa dessa quinta-feira, 27, ocorreu a sétima Prova do Líder. Esta semana, a disputa foi de habilidade. Após vencer, Vitória fez a divisão entre VIP e Xepa. Sexta-feira, 28/02 Nesta sexta-feira, 28, Vitória precisará escolher cinco participantes para colocar "na mira". Ao definir o indicado ao Paredão, deverá apontar uma pessoa entre estas cinco.

Também acontece na sexta-feira o leilão do Poder Curinga. Quem arrematar o benefício ganhará o "poder pirata", que permite "roubar" o voto de outro jogador. Desta forma, um dos participantes será impedido de votar, enquanto quem levar o Poder Curinga terá direito a dois votos — que podem ser na mesma pessoa ou em duas diferentes.

Sábado, 01/03 A programação do BBB 25 para o sábado, 1º de março, terá a sétima Prova do Anjo. Nesta semana, além de imunizar alguém, o anjo indicará, um participante, entre os que escolher para o Castigo do Monstro, ao Paredão. No entanto, quem receber o Monstro esta semana não irá para a Xepa, caso esteja no VIP. Domingo, 02/03 Dinâmica da sétima semana no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25): Paredão ocorre na terça-feira, 4 de março Crédito: Reprodução/GShow A formação do sétimo Paredão ocorre no domingo, 2 de março. Haverá apenas duas imunidades: a do líder e a da pessoa escolhida pelo anjo.