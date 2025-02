BBB 25: veja quem ganhou a Prova do Líder hoje (27/02)

Prova do Líder acontece nesta quinta-feira, 27 de fevereiro (27/02) no Big Brother Brasil 2025; veja regras e quem ganhou a disputa

A sétima Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) aconteceu na noite desta quinta-feira, 27, e terminou com a vitória de Vitória.

A disputa deixou a participante imune na formação do Paredão. A vencedora também ganhou acesso ao Quarto do Líder, definindo VIP e Xepa, além de indicar alguém à berlinda na dinâmica desta semana.