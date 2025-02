Brothers são eliminados da Prova do Líder por descumprir regras

A Prova do Líder no BBB 25 começou com uma punição severa para João Gabriel e João Pedro. Os irmãos foram desclassificados da disputa na noite de quinta-feira, 13, após irem ao banheiro durante a explicação das regras. Segundo os próprios participantes, essa não foi a primeira vez que descumpriram essa norma antes do início de uma dinâmica.

Após a eliminação, os gêmeos conversaram sobre a decisão no gramado, ao lado de Gracyanne e Renata. "Da outra vez eu fui ao banheiro também e eles não falaram nada. Agora que falaram. Não entendi", comentou João Gabriel. Renata esclareceu o motivo da punição: "É como se fosse 'a resistência é a partir de agora'".