BBB 25: saiba o que vai acontecer hoje (12/02) na primeira Festa do Líder

Após eliminação de Gabriel, o BBB 25 segue com sua programação. Primeira Festa do Líder deste edição acontece hoje (12/02), confira a temática

É dia de festa no Big Brother Brasil ( BBB 25 )! De acordo com a programação, hoje, 12, acontecerá a primeira Festa do Líder. Saiba tudo sobre o evento.

BBB 25: qual é o tema da Festa do Líder?

O líder da semana, João Gabriel, será o primeiro contemplado da temporada com uma festa personalizada. A celebração terá com o tema de rodeio.

Brothers e sisters poderão se divertir em um touro mecânico e se deliciar com comidas típicas de Goiás, estado natal do líder. Frango com pequi, arroz de carreteiro e pamonha estarão no cardápio da noite embalada por música sertaneja, ritmo preferido de João Gabriel.

