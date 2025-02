Enquete Eliminado BBB 25: votação atualizada; quem sai após Gabriel

O brother Gabriel foi o último eliminado no Paredão do BBB 25; veja resultado de enquete atualizada hoje, 12, sobre quem pode sair depois

No último Paredão do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25), o participante Gabriel foi eliminado com 48,81% dos votos em berlinda com Aline e Vitória Strada. Agora, os confinados esperam as próximas dinâmicas para definir quem poderá sair do reality show.

O brother fez parte da segunda eliminação desde o fim do esquema de duplas na casa mais vigiada do Brasil. Anteriormente, Giovanna saiu e sua irmã, Gracyanne, permaneceu no Quarto Secreto, antes de retornar com a imunidade.