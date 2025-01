Pielonefrite: entenda a infecção renal que afetou Daniele Hypólito

Entenda o que é pielonefrite, infecção renal que afetou Daniele Hypólito / Crédito: Instagram / Daniela Hypólito

Em março de 2023, Daniele Hypólito, ex-ginasta e participante do Big Brother Brasil 25 (BBB 25), enfrentou complicações de saúde após ser diagnosticada com pielonefrite, uma infecção renal grave. A condição surgiu após sintomas como febre e vômitos e exigiu internação em UTI, além de tratamento com antibióticos intravenosos e orais.

O que é a pielonefrite? A pielonefrite é causada por bactérias que entram pelo trato urinário e atingem os rins. A infecção pode evoluir rapidamente, provocando febre, dor ao urinar, calafrios, dores nas costas e mudanças na urina. Segundo a médica nefrologista Viviany Pontes, a pielonefrite é tradicionalmente definida como uma infecção no parênquima renal. “Frequentemente, ocorre por via ascendente, iniciando com a proliferação de microrganismos a partir da uretra, com posterior alcance dos rins”, explica a especialista. Sintomas da doença Os sintomas típicos incluem febre, dor lombar, náuseas, vômitos e queda do estado geral. “Pode haver também sintomas como dor ao urinar e vontade de ir ao banheiro com frequência. Outro sinal comum é a presença de sangue na urina”, destaca a nefrologista Viviany.

Pielonefrite: quais são as causas e os fatores de risco? A causa mais comum da pielonefrite são as infecções bacterianas, sendo a Escherichia coli a bactéria mais frequentemente relacionada à doença. Conforme Viviany, as mulheres são mais suscetíveis do que os homens devido à questões anatômicas. “A uretra feminina, além de ser mais curta, tem a abertura próxima ao ânus, o que facilita a entrada de microrganismos no trato urinário”, esclarece. Outros fatores de risco incluem cálculo renal, aumento da próstata, uso de cateter urinário, refluxo vesicoureteral e condições que enfraquecem o sistema imunológico, como diabetes.

Pielonefrite: distribuição por idade e gênero De acordo com a nefrologista, a pielonefrite pode afetar todas as idades, mas a incidência varia entre homens e mulheres. “Em mulheres, a doença mostra uma distribuição trimodal, com picos em meninas de 0 a 4 anos, mulheres de 15 a 35 anos e após os 50 anos, atingindo outro pico aos 80 anos”, detalha. Já nos homens, a distribuição é bimodal, com um pico inicial entre 0 e 4 anos e outro aos 85 anos. “A diferença de incidência entre gêneros diminui consideravelmente após os 65 anos”, complementa. Como funciona o tratamento da pielonefrite? Saiba o que é pielonefrite, causas, tratamentos e mais Crédito: iStock

Nos casos de pielonefrite aguda, o tratamento é feito com antibióticos. “É possível identificar a bactéria causadora do problema e, assim, utilizar medicações mais específicas e eficazes”, explica a nefrologiosta. A terapia com antibióticos e o acompanhamento médico são essenciais para prevenir a progressão da infecção e garantir a recuperação do paciente. A especialista reforça a importância de buscar atendimento médico ao perceber os sintomas, já que o diagnóstico e o tratamento precoces são fundamentais para evitar complicações. Com informações claras e cuidados adequados, é possível enfrentar a pielonefrite com segurança.