Resumo BBB 25: madrugada tem "torta na cara" e discussões na Casa

Com uma noite agitada, os brothers do BBB 25 aproveitaram o Sincerão para comentar sobre questões entre os rivais dentro da casa, o que causou mais discussões. Ainda, Diogo Almeida foi o nome mais comentado durante a madrugada. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Veja o que aconteceu na madrugada desta terça, 4, no BBB.

Resumo BBB: Sincerão expõe rivalidades no reality Seguindo a dinâmica do programa, as duplas "protagonistas" da semana realizaram o primeiro Sincerão individual da temporada. Eles tiveram que eleger com quem "não fariam dupla de jeito nenhum" e o escolhido recebia uma torta na cara.

A dinâmica surtiu o efeito esperado, com os rivais aproveitando o momento para expor opiniões sobre os últimos acontecimentos da casa. Gracyanne foi a primeira e voltou a criticar Diogo Almeida após o brother votar em Aline no contragolpe da última votação do Paredão. “Nem pensou em proteger uma pessoa com quem ele está, ou estava”, criticou a musa fitness. Na sua vez, Aline também mirou o ator, afirmando que ele “a decepcionou muito”. Ele tentou se redimir com a policial e chorou ao pedir desculpas.

Resumo BBB: Delma e Vilma também discutem durante a dinâmica Dona Delma declarou que não faria dupla com Vilma e citou o episódio em que a mãe de Diogo puxou a garrafa de café que ela havia colocado na mesa. Momentos depois, Vilma comentou que não esperava a atitude. "Só porque eu puxei a garrafa, a Joselma me chama para falar... cara, aquela ali foi a pior de todas", afirmou.