Escola de arte voltada para crianças em Fortaleza recebe doação de Alok

DJ Alok irá exibir show de drones durante apresentação no Réveillon 2023 de Fortaleza; parte do cachê do show será doado para a Edisca

A Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca), conhecida por realizar atividades artísticas e culturais com os jovens de Fortaleza, foi escolhida para receber uma doação em dinheiro do DJ Alok.

Confirmado na programação do Réveillon 2023 no Aterro da Praia de Iracema, Alok irá doar parte do cachê da apresentação em Fortaleza para o Edisca.

A ação social faz parte dos projetos do Instituto Alok, associação sem fins lucrativos criada pelo brasileiro que investe no desenvolvimento social no País.