BBB 25: entenda transplante de cabelo e barba feito por Diego Hypólito

Diego Hypólito , que está confinado no BBB 25 com sua irmã Daniele , já realizou mais de um procedimento de transplante capilar. A última vez que o atleta divulgou o processo estético foi em 2022, mas já comentou que iniciou esse processo em 2016. Veja mais abaixo como funciona a intervenção.

“Em 2016, fiz implante capilar, em 2018 já estava em um tamanho bom, em 2019 nem parecia mais implante! Em 2020, até de pintar me dei o direito. Para a galera que pergunta, cresce normal! É como se tivesse plantado cabelo na cabeça”, explicou Hypólito em publicação em seu perfil do Instagram em janeiro de 2020.

Na explicação da médica dermatologista Raila Macedo, o procedimento consiste na redistribuição dos fios de cabelo, sendo normalmente retirados da região posterior do couro cabeludo. No caso de Diego, os folículos foram retirados da parte de trás da cabeça e implantados na parte superior.

O intuito é que os fios transplantados gerem novos folículos capilares saudáveis, auxiliando no retorno do crescimento do cabelo. As raízes crescem de forma permanente no local de implantação, como se estivessem ainda na região de origem.

Geralmente, o procedimento é realizado no couro cabeludo e por pessoas que sofrem com calvície, mas também pode ser feito nas sobrancelhas, na barba, no bigode, na região genital e em outras áreas com pelos.

