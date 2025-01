Enquete Uol BBB 25: votação paredão atualizada; quem sai hoje, 28

Com apenas 3,93% das intenções de eliminação, Daniele Hypolito e Diego Hypolito parecem estar em uma situação mais confortável no paredão.

A diferença para a segunda colocada, no entanto, é pequena. Edilberto e Raissa aparecem com 47,81% dos votos, deixando a disputa pelo título de primeiros eliminados bastante apertada.

Segundo a enquete do Uol, Mateus e Vitória Strada são os mais votados para sair do reality, com 48,26% dos votos.

Mateus e Vitória - 48,26% - deixa o reality

Edilberto e Raissa - 47,81%

Daniele e Diego - 3,93%

Participantes do BBB 25: CONFIRA lista completa dos participantes

Votação atualizada da Enquete O POVO BBB 25 hoje, 28: qual dupla sai no paredão?

Mateus e Vitória lideram os votos com mais de 50%

Conforma a enquete do BBB 25, realizada pelo portal O POVO, às 17h desta terça-feira, também mostra a dupla Mateus e Vitória como a primeira que deve sair do reality. Os participantes estão, até o momento, com 50,56% dos votos.

A dupla de mãe e filho, Edilberto e Raissa, aparece com 31,55%. Já Daniele e Diego estão na preferência do público, com apenas 17,89% do total de votos.