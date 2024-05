20 informações sobre a queda de cabelo feminina

Dermatologista explica as causas e como lidar com esse tipo de problema

A queda de cabelo é um problema comum que a maioria das pessoas enfrentará em algum momento da vida, devido aos variados fatores que podem desencadeá-la. Entre as causas mais frequentes estão o estresse, as alterações hormonais, a genética, as deficiências nutricionais e até mesmo o uso excessivo de produtos químicos nos cabelos.

Essa condição pode ser temporária ou permanente, dependendo da causa subjacente, e afeta tanto homens quanto mulheres de diferentes idades. Reconhecer que a queda de cabelo é uma parte normal da vida pode ajudar a desmistificar o problema e incentivar a busca por tratamentos adequados e mudanças no estilo de vida que possam minimizar seu impacto.

A seguir, a Dra. Carolina Molina Gamallo, dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com especialização em tricologia e transplante capilar, lista 20 informações que toda mulher precisa saber sobre queda de cabelo. Confira!