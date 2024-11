Homem "mais tatuado do Brasil" começou a se tatuar aos 13 anos e busca remover mais de 170 tatuagens

Leandro de Souza, que ficou conhecido por ter sido o "mais tatuado do Brasil", compartilhou em seu perfil nas redes sociais o resultado de mais uma sessão de remoção dos desenhos. O fotógrafo, que já teve 95% do corpo coberto com mais de 170 tatuagens, decidiu remover as marcas, especialmente as do rosto.

O fotógrafo, que mora em Bagé, no Rio Grande do Sul, decidiu remover as tatuagens após se tornar evangélico há pouco mais de um ano. As fotos da terceira sessão foram divulgadas nas redes sociais do fotógrafo no sábado, 9, e refletem a busca de Leandro por remover todas as tatuagens.