Enquete BBB 25: quem será o 1º eliminado? Veja votação atualizada

Além do “Show de Quarta”, que terá Anitta como a primeira artista confirmada para essa nova dinâmica, nesta quarta-feira, 15, o BBB 25 mantém as tradicionais festas semanais, realizadas às sextas ou sábados.

A “Festa do Líder”, uma das mais aguardadas pelos fãs, retornará apenas na segunda fase do reality. A primeira grande festa desta edição está programada para sexta-feira, 17 de janeiro, com a atração principal a ser anunciada em breve.

“O ‘Show de Quarta’ reforça a conexão entre os artistas e o programa, trazendo um toque pessoal e uma dose extra de emoção para os participantes”, destaca Angélica Campos, diretora-geral do reality.

Enquete BBB 25: onde assistir ao BBB 25?

O BBB 25 será transmitido diariamente na TV Globo e no canal Multishow. Além disso, os assinantes do Globoplay terão acesso às câmeras ao vivo 24 horas por dia e às edições exibidas na TV. As câmeras ao vivo estão disponíveis para assinantes do plano básico do Globoplay, permitindo acompanhar todos os detalhes da casa em tempo real.