Baiana que venceu o BBB6 perde eleição em Porto Seguro

A ex-BBB Maria Nilza Viana dos Santos, conhecida como Mara, vencedora do reality em 2006 perdeu a eleição deste domingo, 6, em Porto Seguro, no sul da Bahia. Mara era candidata a vice-prefeita na chapa de Luigi Rotunno (PSDB).

A dupla ficou em terceiro lugar com 12.031 votos, representando 14,23% das urnas. O prefeito Jânio Natal (PL) foi reeleito 53,94% e Cláudia Oliveira (PSD) ficou em segundo lugar, com 30,03%.

Mara Viana ganhou R$ 1 milhão do BBB em 2006 e investiu parte do prêmio em imóveis e no tratamento da filha, Aracy - que nasceu com paralisia cerebral e se formou no ano passado em Direito.